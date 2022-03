Auto's klappen frontaal op elkaar in Groesbeek

Dorpsmensen Groesbeker en historicus Schmier­mann schrijft ‘kleine geschiede­nis’ van honderdja­ri­ge kerk

GROESBEEK - Een boek schrijven over de honderdjarige Cosmas- en Damianuskerk in Groesbeek, over dat verzoek hoefde Sjef Schmiermann niet lang na te denken. De Groesbeker en historicus houdt van schrijven en kent de kerk goed, waar hij nog regelmatig gregoriaanse liederen zingt.

1 maart