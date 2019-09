Auto vliegt in brand tijdens het rijden in Ooij

Een op de tien bevrijders was zwart, maar na de oorlog was er de ‘grote verdwijn­truc’

10:01 GROESBEEK - ,,Als we aan onze bevrijders denken, dan denken we aan witte soldaten. Maar een op de tien was zwart. Na de oorlog verdwenen ze snel uit het geheugen tijdens de ‘grote verdwijntruc’. In oorlogsfilms over WOII komen zwarte soldaten bijvoorbeeld vrijwel niet voor. Deze expositie is bedoeld om ze weer zichtbaar te maken.”