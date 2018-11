Auto vliegt uit de bocht en ramt splinternieuwe Audi

Het ongeluk gebeurde rond 21.20 uur. De auto verloor de macht over het stuur in de bocht en ramde een Audi die geparkeerd stond op de oprit voor de woning.

Volgens de politie is het nog onbekend wie de bestuurder was. In de auto zaten twee inzittenden. Zij beweren allebei ze dat ze niet gereden hebben. Een inzittende raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.