Automobilist botst na ‘capriolen’ tegen lantaarnpaal en gaat ervandoor

De enige overgeble­ven schoenenfa­briek in Nijmegen wil de Nike van de com­fortsnea­ker worden

15 mei BERG EN DAL - Alle schoenfabrieken in de regio Nijmegen verdwenen in de afgelopen decennia. Alleen Nimco bleef overeind. Deze maand viert de onderneming een feestje: dan rolt in de fabriek in Portugal het miljoenste paar van de Xsensible, hét paradepaardje van Nimco, van de band.