Automobilist gewond bij aanrijding op Nijmeegsebaan: bestuurder zonder rijbewijs test positief op drugs

MET VIDEO Op dit erf in Groesbeek houden boeren een kerkdienst: ‘Begrijp het gevoel van onmacht, maar deze acties gaan echt te ver’

GROESBEEK - Het land wordt platgelegd maandag, als je radicale boeren mag geloven. Een dag eerder is er een kerkdienst in een boerenschuur in Groesbeek. De timing is toeval, de hoop komt als geroepen.

3 juli