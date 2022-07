Automobilist richt grote ravage aan bij frontale botsing in Groesbeek, chaos mondt uit in vechtpartij

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur. De automobilist kwam zeer waarschijnlijk met hoge snelheid uit de richting van Nijmegen. De bestuurder wist na het ongeluk in eerste instantie te ontkomen. Diverse getuigen zetten echter de achtervolging in op de veroorzaker van het ongeval. Zij konden de man uiteindelijk inhalen in de Korenbloemstraat in Groesbeek, waar hij met de getuigen op de vuist ging.

De automobilist is uiteindelijk overgedragen aan de politie, die met drie patrouillewagens ter plaatse kwam. De Nieuweweg – die door de politie tijdelijk werd afgesloten voor onderzoek – lag na de aanrijding bezaaid met brokstukken. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via De Siep en richting Nijmegen via de Zevenheuvelenweg.

Hond

De veroorzaker, van wie de identiteit maandagavond nog niet bekend is gemaakt, heeft zijn hond in de auto achtergelaten. Omstanders haalden het dier daaruit, mede omdat zij bang waren dat de auto na de aanrijding in brand zou vliegen. Of de veroorzaker gewond is geraakt, is niet bekend. Wel is hij aangehouden omdat uit een blaastest bleek dat hij onder invloed was.