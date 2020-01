Automobilist rijdt lantaarnpaal omver bij supermarkt Groesbeek

Snelle politie blust brand in schuur met tuinslang in Groesbeek

1 januari GROESBEEK - Na een belletje naar 112 was de politie als eerste bij een woning aan de Papaverstraat in Groesbeek waar de schuur in brand stond. Bewoners hadden vuurwerk afgestoken en korte tijd later stond de boel in de hens. De politieagenten wachtten niet op de brandweer maar namen zelf de tuinslang van de slachtoffers ter hand. Zij blusten het vuur.