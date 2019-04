Automobilist wordt onwel en belandt in weiland

Pretpark Tivoli heeft nieuwe attractie met ‘4D-bios’

10:18 BERG EN DAL - Pretpark Tivoli in Berg en Dal is weer geopend en heeft een opvallende, nieuwe attractie: een 4D-bioscoop. Bezoekers kunnen de hele dag door aanschuiven in een ruimte waar tot voor kort nog mini-botsauto’s rondreden. In de cinema is plek voor dertig mensen.