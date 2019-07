Automobilist zwaargewond bij ongeval op Kapitteldijk in Persingen, verkeer tussen Beek en Leuth gestremd

Millingen neemt afscheid van pastoor: ‘Lieve Jezus, hoe moet ik deze klus klaren?’

7:17 MILLINGEN - Toen pastoor Eric Smits in 2003 neerstreek in Millingen en Kekerdom zat eigenlijk niemand op hem te wachten. Zestien jaar later baalt de polder van zijn vertrek naar Budel. ,,Ik ga weg met pijn in het hart.’’