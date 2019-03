Automobiliste schrikt van overstekend dier en belandt met auto op zijkant

Water­schaps­las­ten: Droge voeten zijn niet overal even duur

15 maart NIJMEGEN - Waterschapsbelasting is niet overal even hoog. Tussen de kosten die waterschappen in deze regio rekenen, zitten grote verschillen. Waterschap Rivierenland (Midden- en Zuid-Gelderland) is een stuk duurder dan Waterschap Aa en Maas (Brabant) en Waterschap Limburg. Voor een gemiddeld gezin kan het verschil snel oplopen tot meer dan honderd euro per jaar.