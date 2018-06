Avatar-aanhangster weer aan de slag op basisscholen

Onder een groep ouders op de Titus Brandsmaschool was onrust ontstaan na kritische verhalen in de media over de zelfontplooiingscursus Avatar, die volgens critici sektarische trekken heeft. Will Meijer (58) uit Berg en Dal, medewerkster van de school en Avatar-aanhangster, werd in april geciteerd in NRC Handelsblad: ,,Ik ben werkzaam in het basisonderwijs en kan daarbij de Avatar-technieken goed gebruiken.’’

Ouders waren bang dat Meijer leerlingen op een negatieve manier heeft beïnvloed. Daarop heeft Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) Meijer 'vrijgesteld van werkzaamheden' en een extern onderzoek ingesteld naar haar functioneren. Daaruit blijkt dus nu dat zij geen Avatar-technieken heeft gebruikt op haar werk of mensen heeft ingeschakeld die met Avatar werken, aldus SPOG-directeur Edgar van den Bosch. ,,Ik ben blij dat het onderzoek bevestigt dat de zorgstructuur waterdicht is.’’

Bezorgd

Meijer mag vanaf vrijdag weer aan het werk op de scholen van het SPOG. De ouders zijn donderdagavond ingelicht. Ondanks het onderzoek blijft een aantal van hen bezorgd. Het schoolbestuur heeft daarom besloten dat Meijer niet meer met kinderen aan de slag gaat op de basisschool in Berg en Dal, hooguit nog in een adviserende rol. Meijer is werkzaam als afstemmingscoördinator, een bovenschoolse functie. Ze zorgt dat kinderen extra zorg krijgen indien nodig.

Meijer verwees voor een reactie naar het SPOG. ,,Ze is opgelucht over de conclusies van het rapport en blij dat ze weer aan de slag mag’’, aldus Van den Bosch.

Haar partner Henk Schoenmakers, die het Avatar Trainings Centrum in Berg en Dal runt, zei eerder in de Gelderlander dat ze het programma gebruikt voor haar eigen persoonlijkheidsontwikkeling. Dat heeft haar veel goeds gebracht en dat komt indirect het onderwijs ten goede. ,,Ze heeft nog nooit over Avatar gesproken op school. Die suggestie is ten onrechte gewekt in het NRC-artikel.’’