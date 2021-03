Baby Dana was nooit geboren als moeder Zeinab (36) haar abortus met omstreden ‘spijtpil’ niet had afgebroken

Het is simpel. Zonder de spijtpillen van Urk was Dana er niet geweest. Zeinab zucht dankbaar. Ze komt even van de verloskamer in het Radboudziekenhuis om te praten. Op slippers en in een geel hemdje staat ze er een beetje beduusd bij met haar kleine baby in de armen. Ze lacht slapjes. Haar man Mansour Ghasemi(38) houdt het hoofdje van zijn zoontje vast, als het even over haar arm knakt. ,,Ik voelde me meteen vader toen hij er was. Ik wil een goede vader voor hem zijn. Maar wat een respect heb ik voor vrouwen, voor Zeinab, ze had een zware bevalling. Ik was er iedere minuut bij.”