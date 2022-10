Bam Boterham: ontbijt op Groesbeekse school om gezinnen die krap zitten steuntje in de rug te geven

Vier broden

Roel Kuppens is directeur van de basisschool met 130 kinderen. ,,We gaan uit van vijftien tot twintig kinderen per dag. Dat betekent dat we vier broden per dag nodig hebben. En een paar pakken melk en thee. Dat kost ons 50 euro per week. We kunnen met de bijdrage van de gemeente even vooruit maar zoeken wel sponsors voor daarna.”