Basisschooldocent Teun kiest voor bestaan als sportverslaggever: ‘Heel tof om te gaan doen, maar moet mezelf blijven ontwikkelen’

Veertig rode rozen voor jubileren­de Moonlights: feestje gepland voor volgend jaar in oktober

1 december GROESBEEK – Veertig rode rozen. Die hebben Angelien en Sas van het Groesbeekse duo The Moonlights begin deze week gekregen omdat ze veertig jaar muziek maken. The Moonlights staan in de traditie van de befaamde Bullensound, waarvan het orkest The Sunstreams (‘Aan de grens van de Duitse heuvelen’) destijds de grondlegger was.