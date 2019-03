Bedreiger van kroongetuige opgepakt: ‘We vrezen dat hij iets ergs van plan was’

De man was aan het rondsluipen in de buurt van de woning van een van de broers. Die ontdekte de man toen hij door het bos in de auto naar huis reed. ,,Hij zwaaide met een vuurwapen. Ik kon nog net gas geven en daarna 112 bellen”.



De politie was na een kwartier met drie a vier auto’s snel ter plaatse. Agenten vroegen een voorbijganger dringend om uit het bos te vertrekken. De 63-jarige man werd aangehouden. Agenten doorzochten zijn auto. Een pistool werd niet gevonden. De man werd later op de middag vrijgelaten.



De kroongetuige zegt dat de man aan het fotograferen was. ,,Hij had zich vermomd met een hoedje. Ik herkende hem niet meteen. We vrezen dat hij iets ergs van plan was.”