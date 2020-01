Bedrijf achter melkfabriek eist sleutels van familie Derks voor ‘Poort 2 Achilles’

ARNHEM - ‘Poort 2' bleek woensdagochtend toch een breekpunt in het kort geding dat de firma DDP tegen de familie Derks bij de rechtbank in Arnhem had aangespannen. DDP heeft recht van overpad over het sportcomplex bij De Linde in Groesbeek, maar de familie houdt de poort op slot.