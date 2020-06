Beek huilt om stalen bruggetje Kastanjedal: ‘Schokkend, een gedrocht’

Van Sluis krijgt ondertussen op social media veel bijval. ‘'Hoe krijg je het voor elkaar. Dood zonde!’, ‘Hoe kun je in hemelsnaam zo’n brug neerzetten?’, ‘Schokkend, een totaal niet bij deze sprookjesachtige plek passend gedrocht’ en ‘Dit ziet er niet uit! Weg met dat ding’ zijn enkele van de vele tientallen opmerkingen die geplaatst worden.



Inmiddels heeft de politieke partij Voor Berg en Dal vragen gesteld aan de gemeente. ‘Afgelopen vrijdag is het het karakteristieke houten bruggetje in het Kastanjedal in Beek vervangen door een stalen brug', aldus Voor Berg en Dal. ‘Het houten bruggetje paste door de gebruikte materialen en vormgeving bij het Kastanjedal, een uniek natuurmonument door de beek met de daarbij behorende bijzondere plantengroei.’



‘Inmiddels is ook begonnen met de vervanging van de houten traptreden naar het nu stalen bruggetje met stalen treden. Deze stalen constructie doet afbreuk aan het unieke Kastanjedal', aldus Voor Berg en Dal. De partij wil nu weten of de gemeente hiervan wist en of er een vergunning via de ODRN nodig was voor het nieuwe bruggetje. ‘Is er bij de aanvraag van de vergunning overleg geweest over de vormgeving en gebruikte materialen?’, zo vraagt Voor Berg en Dal.