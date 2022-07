Beek loopt uit voor geliefde dorpsgenoot Niels (20), die om het leven kwam bij nachtelijke aanrijding

Eerste geval van apenpokken in Berg en Dal

GROESBEEK - In de gemeente Berg en Dal is een persoon besmet met het apenpokkenvirus. Dat heeft de GGD aan burgemeester Slinkman gemeld. In vijf van de veertiengemeenten waarin de GGD Gelderland-zuid actief is, zijn inmiddels besmettingen vastgesteld

19 juli