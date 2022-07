Beek neemt massaal afscheid van geliefde Niels, die afgelopen week verongelukte na de Vierdaagsefeesten

Dat Niels erg geliefd was bleek wel uit de grote belangstelling. Aan het begin van de middag hadden zich bij het Kulturhus in het dorp honderden mensen verzameld om aan te sluiten bij de rouwstoet. Familie, vrienden en bekenden van Niels liepen voorop.



Toen de rouwstoet in beweging kwam, werden er langs de kant van de weg fakkels afgestoken; een indringend moment dat de meeste aanwezigen zichtbaar emotioneerde. Ook legden mensen bloemen op de rouwauto. Onderweg naar Hotel Café Sous les Eglises, waar een herdenking plaatshad, werd de stoet steeds groter.



Vanwege de beperkte zitruimte binnen, was de herdenking bij Sous les Eglises ook buiten op een scherm te volgen. Na afloop hiervan werd er een erehaag gevormd tussen het café en de kerk om Niels de laatste eer te bewijzen. De uitvaart had verder in besloten kring plaats.

Volledig scherm Fakkels bij de rouwstoet voor de verongelukte Niels uit Beek. © Joop Verstraaten

Terug van Vierdaagsefeesten

De 20-jarige Niels kwam een week geleden, in de nacht van vrijdag op zaterdag, om het leven bij een ongeval op de Nieuwe Rijksweg (N325) bij Beek. Hij was onderweg naar huis nadat hij met zijn vriendengroep bij de Vierdaagsefeesten in Nijmegen was geweest.



Volgens de politie liep hij op de weg toen hij werd aangereden. Een 40-jarige automobilist uit Groesbeek is hiervoor aangehouden, maar ook weer vrijgelaten. Over hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, is weinig bekend.



Niels wordt door zijn vrienden beschreven als ‘de liefste jongen ooit’. Hij stond voor iedereen klaar, of er nou verhuisd moest worden of een scooter stuk was. volgens zijn vrienden was hij nooit te beroerd om te helpen. ‘Het was niet de vraag óf hij kwam helpen, maar hoe laat.’

Volledig scherm Beek staat stil bij de dood van Niels, de 20-jarige dorpsgenoot die op de terugweg van de Vierdaagsefeesten verongelukte. © Theo Peeters

Prachtmens, zeer goede vriend en topcollega

Ook zijn collega's bij Coops Kunststoffen in Wijchen hebben niets dan lof voor Niels. ‘Een prachtmens, een zeer goede vriend en een topcollega’, staat in de rouwadvertentie van het bedrijf. Hoewel Niels geen actieve voetballer was, is ook bij voetbalvereniging BVC’12, het verlies hard aangekomen. Hij was - net als zijn ouders en zus - zeer betrokken bij de club. Hij was al twintig jaar lid: zijn vader schreef hem vlak na de geboorte in.

Zaterdagavond, de dag na het fatale ongeluk, was er al meteen een spontane, emotionele herdenkingsbijeenkomst op de plek van het ongeluk. Familie, vrienden en dorpsgenoten legden bloemen en staken kaasjes aan. De politie had hiervoor een deel van de weg afgezet.

Volledig scherm Beek staat stil bij de dood van Niels. © Theo Peeters