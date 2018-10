‘Beeks Madurodam’ zoekt restaurateurs: ‘Je moet vooral veel geduld hebben’

,,Kijk, dit huisje ziet er niet best uit. Dat dak is hard toe aan restauratie.” Leon Otten staat in het Beekse Landschapmuseum stil bij de plek waar in het klein en uiterst gedetailleerd een Twents landschap is nagebouwd. ,,Je ziet de scheuren.” Verderop, bij een vlakte die in werkelijkheid in het Zeeuwse Nisse ligt, wijst de medewerker op een gehavende boerderij. ,,Die pakken we ook aan.”