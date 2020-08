Beekse kreeg halve dorp over zich heen na klacht over kerkklokken: ‘Lawaai? Dat had u kunnen weten’

Zij stelde alleen nog maar de vraag of er meer mensen last hadden van het slaan van de klokken van de kerk in Beek in de nachtelijke uren. Ieder half uur wordt de tijd aangegeven en dat vond ze zelf niet zo prettig. Overdag oké, ’s nachts liever niet, wat haar betreft.



De vraag werd gesteld op een besloten Facebookpagina waar veel inwoners van het dorp bij zijn aangesloten. Beek was even te klein. Niet iedereen kon begrip opbrengen voor haar probleem van, ja toch wel, geluidsoverlast. Ook op het artikel in deze krant kwamen tientallen reacties binnen. Die varieerden nogal.