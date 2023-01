Behoorlijk aantal omwonenden blijft zich verzetten tegen komst zonnepark Lagewald: ‘Over een paar jaar hebben we spijt’

TP Solar, de bouwer van het zonnepark, had de bijeenkomst belegd. Met informatieborden met plattegronden en een tafel met koffie, thee en broodjes. Er waren vertegenwoordigers van de gemeente Berg en Dal en buurtbewoners.

Spandoek met tegenargumenten

Een deel van hen is niet blij met de plannen en had een lang spandoek opgehangen met tegenargumenten. Op twee meter hoogte: zo hoog zullen de zonnepanelen boven het maaiveld uitsteken.

De discussie over een zonnepark in het buurtschap Lagewald loopt al een paar jaar. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft de akkers aangewezen als een van de mogelijke gebieden voor een zonnepark. Vervolgens heeft het bedrijf TP Solar daar een plan voor gemaakt. Het gaat om een terrein van 15 hectare, tweederde wordt gebruikt voor zonnepanelen.

Paden en beplanting

Twee meter hoog worden ze. Kan dat niet lager? Nee, aldus een medewerker van TP Solar. ,,Want we moeten voor ruimte zorgen tussen het zonnepanelen en de grond, dat wordt zo'n 75 centimeter. Als dat veel lager wordt kan er niets meer groeien en slaat de bodem dood.” Hij legde verder uit dat niet het hele terrein wordt volgezet, dat er doorgangen komen voor dieren. En TP Solar zorgt voor beplanting die de panelen aan het zicht onttrekt.

,,We hebben overlegd met milieugroepen uit de regio", zegt Eric Wieffer, directeur van TP Solar. ,,We nodigen niet voor niets de omwonenden uit. We willen het plan goed inpassen in de omgeving.”

Natuur nauwkeurig volgen

Henny Brinkhof van Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal is een van de mensen die heeft meegedacht. ,,We hopen dat het een gebied wordt waar bijvoorbeeld patrijzen kunnen leven. En we volgen nauwkeurig hoe planten en dieren zich ontwikkelen. De praktijk moet uitwijzen of het een goed idee is. ”

Quote Over vijf jaar hebben we spijt en dan is het niet meer terug te draaien. Buurtbewoner Anke Janssen

Een behoorlijke groep omwonenden blijft erop tegen. Woordvoerster Anke Janssen: ,,Dit is een uniek landschap en toeristisch waardevol. Dat tast je aan. Bovendien offer je vruchtbare landbouwgrond op en natuurwaarden. Dit plan is achterhaald voordat het er staat. Want de inzichten over zonneparken veranderen. Over vijf jaar hebben we spijt en dan is het niet meer terug te draaien.”

Duurzame energie hard nodig

De zonnepanelen blijven 25 jaar liggen, zo is het plan. Daarna wordt de grond weer ingezet voor landbouw of natuur. Er komen 19.000 zonnepanelen die voor zo'n 3.600 huishoudens stroom kunnen leveren, ongeveer 20 procent van de gemeente Berg en Dal. Wethouder Eric Weijers: ,,Duurzame energie is hard nodig. Ook in onze gemeente moeten we voorwaarden scheppen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.