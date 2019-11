Bejaarde vrouw in woning in Ooij overvallen en mishandeld door drie gemaskerde mannen

Slachtoffer is erg geschrokken

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mogelijke ooggetuigen of beelden van wat zich op die dinsdagavond heeft afgespeeld aan de St. Hubertusweg in Ooij. ,,We willen heel graag weten of iemand voor de overval iets bijzonders heeft waargenomen in de buurt van het adres in Ooij. We hopen dat mensen dat willen melden’’, aldus de woordvoerder. Vanwege de impact van het incident plaatst de politie donderdagmiddag ook een getuigenoproep op de social media.