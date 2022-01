Bejaardenhuisje met jonge bewoner beklad uit protest: ‘Dit is voor onze senioren’

OOIJ - In Ooij is rumoer ontstaan over de toewijzing van bejaardenhuisjes. Recent is zo'n bejaardenhuisje toegewezen aan een jonger iemand, bovendien van buiten Ooij, en dat is er waarschijnlijk de oorzaak van dat deze week een ander bejaardenhuisje (aan de Bleistraat) beklad is. 'Dit is voor onze senioren', heeft iemand met een spuitbus op het raam geschreven.