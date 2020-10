Bekende Groesbeker Harrie Derks weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in groomingzaak

Met grooming wordt gedoeld op oudere mannen die - meestal via internet - contact zoeken met jonge meisjes.



Derks werd dinsdagavond aangehouden nadat een filmpje over een kennelijke afspraak van hem met een meisje van 14 jaar via internet was verspreid.



De aanhouding vond plaats op het politiebureau in Nijmegen waar hij was om aangifte te doen wegens smaad tegen de zogenoemde ‘pedojagers’ die hem, zoals zij dat aangaven in een filmpje, ‘in de val zouden hebben gelokt’. Derks mocht donderdagmiddag weer naar huis.



Een woordvoerder van de politie wil niet ingaan op de vraag of Derks bescherming krijgt, of gevraagd heeft.