Berg en Dal moet nog 38 vluchtelingen onderbrengen

MET VIDEO Kilometers­lang doolhof door een maïsveld in Malden is al vroeg open: ‘Tropisch gewas hè’

MALDEN - Drie weken eerder dan vorig jaar is zaterdag de maïsdoolhof bij de speelboerderij van Johan Hopman (45) in Malden open gegaan. Met dank aan het goede weer. ,,Maïs is een tropisch gewas hè”, zegt Hopman. ,,We hebben zon en regen gehad. De maïs is nu een halve meter hoger dan vorig jaar bij de opening. Maar toen gingen we pas de halverwege juli open.”

25 juni