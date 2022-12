Berg en Dal schaft nieuwjaarsreceptie af

Heemkunde­kring De Duffelt is dakloos en hoopt op plekje in D’n Ienloop in Millingen

KEEKEN - Heemkundekring De Duffelt is dakloos. De grensoverschrijdende vereniging woonde de afgelopen 20 jaar met archief en bibliotheek in bij Café Im Gärtchen in Keeken, bij Millingen aan de andere kant van de grens. Maar de huur is opgezegd.

9 december