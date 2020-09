Berg en Dal tackelt coronadreiging voor carnaval 2021 door volksfeest naar zomer te verschuiven

Minister Grapper­haus ‘vaag en onvolledig’ geïnfor­meerd over Groesbeek­se kopschop­pers

21 september GROESBEEK/AMSTERDAM - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is mogelijk niet goed geïnformeerd over de mysterieuze Groesbeekse kopschopperszaak. Dat stelt strafrechtadvocaat Thomas Felix op basis van documenten die hij in handen kreeg.