Berg en Dal werkt mee aan elektriciteitsstation in Beek om stroomtekort te voorkomen

Dodelijke schimmel in ziekenhui­zen? Controles opge­schroefd

Ziekenhuizen in Nederland zijn op hun hoede voor de schimmel candida auris, die in principe dodelijk kan zijn voor mensen. Alle patiënten die overgeplaatst worden uit buitenlandse ziekenhuizen ondergaan een controle op de aanwezigheid ervan. Er wordt gevreesd voor een uitbraak. ,,Ik verwacht dat hij zich zal verspreiden’’, zegt hoogleraar Paul Verweij van het schimmelexpertisecentrum van het Radboudumc in Nijmegen.