Berg en Dalse raad tilt protocol integriteit over jaarwisseling heen

Kernachtig Groesbeek diende tijdens de raadsvergadering vorige week een motie in om in de toekomst het protocol van de gemeente Eindhoven als leidraad te nemen. Berg en Dal is namelijk verstrikt geraakt in een integriteitskwestie; recent besloot de gemeenteraad om, op advies van de Nijmeegse hoogleraar Hansko Broeksteeg, het recherchebureau Hoffmann in te schakelen voor een eerste onderzoek.

Het CDA-raadslid Wim Bakker stelde in april vertrouwelijke vragen aan burgemeester Slinkman over aspirant-wethouder Alex ten Westeneind. De burgemeester deed onderzoek. Ten Westeneind werd van alle blaam gezuiverd, maar er was wel kritiek (te summier) op het onderzoek. Sindsdien zijn de rapen gaar in het gemeentehuis.

Routekaart

De burgemeester kon bij zijn onderzoek niet terugvallen op een protocol - een routekaart - want dat heeft Berg en Dal nooit vastgesteld. CDA-fractieleider Sylvia Fleuren vroeg in juli van dit jaar al om zo'n protocol, maar het kwam er maar niet van.

Fleuren toen: ,,Het is fijn voor zowel de organisatie (lees; de burgemeester) maar ook voor de persoon waar het om gaat als voortaan duidelijk is hoe je met een integriteitsmelding om moet gaan.” Sonja Postema (Kernachtig Groesbeek) nu over het Eindhovense voorbeeld: ‘Zorgvuldigheid, goede omgangsvormen en onderliggende wetgeving stijgen uit boven partijpolitiek.’

De reden dat de politiek de motie voor zich uitschuift is simpel: de motie werd een uurtje of twee voor aanvang van de vergadering ingediend. ,,We hebben het er in de fractie nog niet over kunnen hebben", mopperde Annelies Visser (LOKAAL!). De meeste fracties waren het daar wel mee eens.