Bermmonumentje voor Millingse Lieke (11) langs Thornsestraat: 'Voor altijd in ons hart'

Een fietser geeft de plantjes net water. Doet hij vaker, zegt hij. Als het warm is, neemt hij zelfs wat extra water mee. Voor zichzelf en om ervoor te zorgen dat de bloemen bij het gedenkteken in conditie blijven.

De bloemen werden later door de gemeente Berg en Dal, in overleg met de familie, opgeruimd. De familie nam alle kaarten en knuffels die er voor Lieke waren neergelegd mee naar huis.

De oorzaak van het ongeval is tot nu toe onduidelijk, of in ieder geval niet door de politie kenbaar gemaakt. De automobilist uit Millingen, schoot met zijn auto het vrijliggende fietspad op waar hij Lieke raakte. Een ander meisje raakte lichtgewond. Daarna reed de auto een maisveld naast het fietspad in en kwam meters verder in een weiland tot stilstand.