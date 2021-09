Beroofd van het vreemde door samengaan van musea: ‘De bocchio is Afrikaans, maar ook van ons’

VIDEO Rapper Akwasi fileert Afrika Museum: ‘Kan een museum over Afrika gerund worden door witte mensen?’

25 oktober BERG EN DAL - Het Afrika museum bevestigt het beeld dat Afrikanen voor altijd zullen leven in primitieve en onderontwikkelde omstandigheden. En dat beeld moet hevig bijgesteld, zegt Akwasi. Of de veelal witte medewerkers van het museum dat kunnen doen, daar twijfelt de rapper over.