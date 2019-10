Bestuur Achilles’29 krijgt laptop en administratie van voetbalclub terug van familie Derks

Afgelopen donderdag barstte de bom in het al langer lopend conflict tussen de voetbalclub en de familie Derks. De familie is eigenaar van de grond onder het sportcomplex De Heikant en speelde decennialang een vooraanstaande rol bij de club. Na een mislukt avontuur in het betaald voetbal bekoelde de liefde en kwam de familie bij de club op een zijspoor terecht. De curator in het faillissement van de beheersstichting (STAA) verkocht donderdag de inboedel aan de hoogste bieder, de familie Derks, die vervolgens de poort van het sportcomplex op slot deed. De club kan nu alleen via de achterkant op een deel van het complex komen, waar alle gebouwen op slot zijn. Tussen de inboedel (ballen, tenue's, doelpalen, tafels, stoelen et cetera) zat ook de privé-laptop van een lid dat de administratie van de club bijhoudt, alsmede de administratie.

Bovenverdieping

De laptop lag in het kantoor op de bovenverdieping van de kantine van Achilles. Die is, en compleet, nu weer terug bij de vereniging. Volgens Achilles zijn er meer spullen van de club weg. De familie Derks, op haar buurt, beweert dat de club spullen heeft weggehaald.



,,Bij levering van de boedel bleek dat een deel daarvan van het terrein is verdwenen’’, zegt de familie op haar website.



Curator Eric Looijen stelt dat de gefailleerde beheersstichting (STAA) tien jaar geleden werd opgericht. ,,Simpel gezegd: alles wat daarvoor gekocht is, is van de club. Wat in die laatste tien jaar aangeschaft is, was van de STAA en valt onder de boedel.” Die dus door de familie Derks gekocht is.