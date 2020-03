Bestuurder rijdt onder invloed én zonder rijbewijs: auto afgesleept

Zorcentra op slot, alleen Gasthuis Millingen staat nog één bezoeker toe

14:08 MILLINGEN - Alleen in het Millingse Gasthuis Sint Jan de Deo is nog bezoek toegestaan. Eén vaste bezoeker per dag per bewoner, waar in alle andere zorgcentra in de regio Nijmegen de deur voor bezoek helemaal op slot is gegaan.