Bestuurster raakt onwel: flinke botsing tussen vijf auto's in Berg en Dal

Nexperia-baas loopt tegen een muur van scepsis aan over ‘de Chinezen’ en ‘de Russen’: ‘Nee, wij maken geen chips voor wapens’

De enorme vraag naar chips is nog altijd een zegen voor Charles Smit van chipproducent Nexperia. Maar bij elk gesprek dat Smit voert, komt tegenwoordig een extra vraag om de hoek kijken: hoe zit het met de Chinese eigenaar van het bedrijf? Er zijn Haagse zorgen en vragen. Intussen wil Nexperia 50 miljoen euro investeren in Nijmegen. Maar het bedrijf twijfelt: is dat wel verstandig?