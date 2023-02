Beverburchten bedreigen Ubbergen: School dreigt te overstromen, kwekerij krijgt te weinig water

Column 't plein Om 13.28 uur vielen de bommen: ‘een herinne­ring aan weggevaag­de mooie dromen’

In 23 seconden werd het stadshart weggevaagd die carnavalsdinsdag 22 februari 1944. Stilstaan bij deze stadspijn is nodig. Evenals stilstaan bij de dromen van de slachtoffers. Hun hoop op een mooie toekomst moeten we doorgeven. Als een les tegen oorlog, zoals nu weer in Oekraïne.