Bevestigd: vermiste Airbornes na intensieve zoektocht niet gevonden

Amerikaan­se ambassa­deur: We moeten de oorlog altijd blijven herdenken

29 augustus GROESBEEK - We moeten de Tweede Wereldoorlog blijven herdenken, net als het feit dat we al 75 jaar in vrijheid leven. ,,Daarmee moeten we nooit stoppen. Mensen hebben destijds grote offers gebracht voor onze vrijheid en het is van groot belang die herinnering door te blijven geven aan toekomstige generaties.”