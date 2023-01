Bevolking aan Nijmeegse oostflank stad groeit weer: 492 babies geboren in 2022

RIJK VAN NIJMEGEN - De bevolking aan de oostkant van Nijmegen is vorig jaar weer licht gegroeid na een afname in 2021. Toen werd er eigenlijk als gevolg van de corona een toename verwacht van het aantal inwoners, maar die bleef uit. Sterker nog: het inwonertal daalde. Maar vorig jaar was er dus weer sprake van groei: er zijn in totaal 492 babies geboren.

Waarbij aangetekend dient te worden dat de tijdelijke aanwezigheid van vluchtelingen in Heumensoord - dat is formeel de gemeente Heumen - een vertekend beeld geeft. Door de sluiting van Heumensoord daalde het aantal inwoners in de gemeente Heumen.

Maar laten we dat buiten beschouwing, dan steeg het aantal inwoners van Heumen in 2022 met 93. Heumen telt nu 16.838 inwoners. Dat waren er op 1 januari 2021 nog maar 16.569. Daarna vond er door de vluchtelingen een forse stijging plaats, maar die zijn inmiddels weer vertrokken. Overigens betreft het officieuze cijfers. De definitieve cijfers worden nog door het CBS vast gesteld.

Volledig scherm De opbouw van Heumensoord in 2022 © Foto: Bert Beelen

In de gemeente Berg en Dal steeg het aantal inwoners en wel van 34.864 eind 2021 naar 35.393 per 31 december 2022. Er werden 275 babies ingeschreven en er overleden 426 mensen. Berg en Dal vierde begin 2020 nog een feestje omdat toen, op 3 januari, Puck Hendricks werd geboren als 35.000ste inwoner van de gemeente. En zodra een gemeente de grens van 35.000 inwoners passeert, dan mogen er extra raadsleden bij komen.

Vijf babies

Ook Mook kende vorig jaar een toename van het aantal inwoners. Eind 2021 woonden er 7.891 mensen in Mook en Middelaar: dat zijn er nu 8.045. Opmerkelijk: Mook kreeg in 2022 maar vijf geboorteaangiftes binnen. De overige babies zullen in Nijmegen ter wereld zijn gekomen en geregistreerd. In totaal kwamen er in Mook en Middelaar 74 kinderen bij; er overleden 71 mensen. In Heumen werden 143 geboortes geregistreerd en er overleden 171 mensen.

Populaire babynamen in Berg en Dal waren Finn (4 keer) bij de jongens en Jolie (3 keer) bij de meisjes. In Heumen was Jurre (3 keer ) populair bij de jongens en Nola (3 keer) bij de meisjes. Mook wil geen details verstrekken over de namen van babies in verband met de privacywetgeving. Volgens de gemeente is gemakkelijk te herleiden om welke kinderen het dan zou gaan.

