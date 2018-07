Bevrijdingsmuseum Groesbeek in kleuren Vierdaagse: 'respectloos' of juist niet?

De brieven van Ceciel Rutten en Gerda Albers uit Nijmegen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Rutten: 'Geen enkel oorlogsmonument dient ooit in een roze, regenboog, of groen-oranje licht gezet te worden als verhoging van de feestvreugde in stad of dorp. Dit is een ondoordachte pr-stunt en respectloos naar veteranen en hun nabestaanden.'

Tegendeel

Directeur Lenders in een reactie: ,,Het tegendeel van wat er door de dames gesuggereerd wordt, is het geval. Natuurlijk, de koepel is een belangrijk monument, een herinnering aan al diegenen die gevallen zijn voor onze vrijheid. Maar we denken verder, wat moeten wij doen om die vrijheid te bewaren. Niet alleen omkijken, maar ook vooruit. In het weekeinde waarin we de koepel verlicht hebben, hebben hier honderd jongeren geslapen. Met hen hebben we gepraat over vrijheid en vrede. Met die jongeren, die de Vierdaagse mee hebben gelopen als V-Kids onder het motto 'wandelen in vrijheid' (een samenwerking met het vfonds, AN), hebben we samen het licht ontstoken. Daarmee is de verlichting van die koepel juist van een groot symbolisch belang. Net als de andere activiteiten die we erin houden. Dat kan van alles zijn. Van lezingen, tot muziek. Maar altijd rond thema's als vrede en vrijheid.’’