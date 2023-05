Bewolkt weer in Berg en Dal vandaag

met video Nils (21) heeft ADHD, dankzij deze ijssalon kan hij z'n energie kwijt: ‘Tijdens het werk vergeet ik alles’

In een nieuwbouwwijk vol jonge gezinnen met kinderen kan een ijssalon niet ontbreken. Toch had Nijmegen-West er tot voor kort geen enkele. Tot Droom!-ijs vorige week opende. Bijzonder: in de zaak werkt personeel ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’.