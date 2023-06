Bewolkte dag in Berg en Dal

Nijmeegse garagebox in verband gebracht met plofkraken: ‘Hier lagen niet een paar vuurpijlen’

In de garagebox in de Nijmeegse wijk Malvert, waar in de nacht van zondag op maandag een schietpartij plaatsvond, zijn zware explosieven gevonden. De garagebox diende waarschijnlijk als uitvalsbasis voor het plegen van plofkraken. Dat bevestigt de politie dinsdagmiddag.