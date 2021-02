Bewoner zorginstelling overleden aan brandwonden; ‘synthetische kleding vat vlam door gevallen sigaar’

Een heel stil 66-jarig jubileum voor De Feestneus

4 februari GROESBEEK - Vandaag, 4 februari, is een dag om te markeren voor De Feestneus in Groesbeek. Het is officieel 66 jaar geleden dat de oudste carnavalsvereniging van het dorp werd opgericht. Een getal dat deelbaar is door elf. Dus is het een jubileum.