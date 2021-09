Bezoekje Mart Hoogkamer is kers op de taart voor feestgangers Groesbeekse kermis

GROESBEEK - Blije gezichten, mooi weer en een goede sfeer. Dat is wat je wilt met een feest als de kermis in Groesbeek. Met coronapas en legitimatiebewijs in de hand stroomden de feesttenten weer vol. En toen kwam idool Mart Hoogkamer tóch nog!

Het bleef tot het laatste moment spannend, maar de uitbaters van café Hopmans in De Horst en zalencentrum De Linde in Groesbeek konden vrijdag opgelucht ademhalen. Geen corona-uitbraken en geen nieuwe maatregelen vanuit het Rijk.



,,Eindelijk!”, zegt Cas Beijer (23) zaterdagavond. ,,We kunnen weer feesten!” Met zijn vriendin Elianne en vrienden Stefan en Fenna moest hij vechten om een kaartje. ,,Maar het is gelukt. Elke dag naar de kermisfeesttent van Hopmans. Vijf dagen lang.”

Strenge controle

Beijer vindt het een goede zaak dat er strenge controle is. ,,Zo ben je binnen tenminste vrij.” Wel vindt hij het jammer dat de feestvreugde al om 00.00 uur ten einde is. ,,Dan zit je er nét een beetje in. Maar we houden wel een afterparty bij iemand thuis.”



Voor Tonnie Peters (63) is die vroege eindtijd eigenlijk wel prettig. ,,Twee jaar lang was er niks, ik miste vooral het sociale gebeuren. Ik heb meteen een passe-partout gekocht. Ik weet niet of ik het volhoud, maar elke dag tot twaalf uur moet wel lukken. Ik ben zo blij dat het weer kan!”

‘Vorig jaar was het allemaal zo matig’

Eigenaar Cindy Hopmans geniet zichtbaar. ,,De tent is elke dag zo goed als vol. De limiet van 750 kaarten houden we keurig in de gaten. Vorig jaar was het allemaal zo matig, met maximaal maar 300 mensen, die bovendien moesten blijven zitten.” Zaterdag speelt de band Regroove haar Nederpopliedjes. Jong en oud vermaakt zich prima.



Ook in de fraai versierde en met een grote tarp overkapte tuin bij discotheek De Linde is de stemming opperbest als DJ Franscesco zijn plaatjes draait. Je zou bijna vergeten dat de feestvreugde hier begon met een domper. De Linde kreeg van de gemeente geen toestemming om hitzanger Mart Hoogkamer op te laten treden. Een vergunningaanvraag was te laat ingediend.

Dubbel voor Frans Derks

Voor mede-eigenaar Frans Derks is het allemaal een beetje dubbel. ,,Fijn dat we weer mogen. Maar jammer dat de gemeente bij de vergunningaanvraag haar poot stijf hield." Derks wachtte aanvankelijk de coronamaatregelen af. Toen bleek dat hij de kermisfeesten kon gaan organiseren, was de termijn van acht weken, nodig voor de vergunningaanvraag, al overschreden.



,,Geen live optredens, helaas. Extra zuur is het dan om te zien dat diezelfde artiesten wel op diverse privéfeestjes mogen opdraven. Het zijn natuurlijk ook gewoon inkomsten die je misloopt. Het was fijn geweest als de gemeente wat soepeler had gereageerd. Ik wil gewoon een leuke avond organiseren.”



Morris Vissers (22) is vooral blij dat het weer kan. ,,Je komt mensen tegen die je lang niet meer gezien hebt. Sommige jongeren zijn in die twee jaar echt veranderd.” Ook de tweeling Daphne en Tessa (26) geniet. ,,Er is eindelijk weer leven.”

Mart Hoogkamer

En niet te vergeten: Mart Hoogkamer, deze avond trekpleister voor hordes jongeren. Want Mart wilde gelukkig alsnog naar De Linde komen. Niet om te zingen, maar voor een alternatieve Meet & Greet.



Hij arriveert iets na 22.00 uur en wordt onder luid gejuich van enthousiaste Groesbeekse meiden ontvangen. Als zijn hit Ik ga zwemmen klinkt, zingt het publiek hem luidkeels toe alsof hij zelf op de bühne staat. Mart lacht en filmt het tafereel.



Heel wat jonge meiden gaan naar huis met op hun telefoon een gezamenlijke afbeelding van hun idool en zichzelf, prachtig uitgelicht in de kleurrijke spotlights. Misschien nog wel leuker dan het bijwonen van een liveoptreden.