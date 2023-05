Bijna iedereen rijdt te hard op Van Randwijckweg: dure drempel kan snelheid indammen

Woonplicht in Lingewaard om speculan­ten halt toe te roepen

Kopers van een nieuwbouwwoning in Lingewaard kunnen binnenkort worden verplicht om daar zelf te gaan wonen. De wens om een woonplicht in te voeren, die al bestaat in onder meer Nijmegen, kon donderdagavond op een ruime meerderheid in de raad rekenen.