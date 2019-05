Bijzondere vondst met metaaldetector: vracht mortiergranaten in Groesbeekse voortuin

Burgemees­ter Slinkman bezoekt diamanten paar in Groesbeek: ‘Det kende alleen maar de foxtrot’

27 mei GROESBEEK – Det Kersten (84) en Riekie de Bruin (81) zijn nu al 65 jaar bij elkaar dankzij een foxtrot in de kermistent in Gennep. Riekie was daar met haar moeder en enkele kennissen terwijl Det met Thé ’t Oliepitje naar de kermis in Gennep ging om te dansen.