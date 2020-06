Boek na 39 (!) jaar terug in bieb Groesbeek, boete is 5 euro

Kerken weer open: hostie met een pincet uitgereikt via gleuf in ‘hoest­scherm’

8 juni RIJK VAN NIJMEGEN - De kerken in de regio gaan zoetjesaan weer open. Links en recht zijn er al diensten gehouden, maar pas vanaf 14 juni mogen er in de katholieke kerken weer hosties uitgedeeld worden. Niet op de tong, maar met een pincet of een lepeltje via een gleuf in een ‘hoestscherm’.