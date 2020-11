Boer Jan bewaakt zijn schapen met rasters na aanval: ‘Geestelijk ben ik een wrak’

videoOOIJ - Hij is vermoedelijk alweer weg, het beest (was het een wolf?) dat vorige week tot twee keer toe een kudde schapen in de Ooijpolder aanviel . Toch zijn er woensdagmiddag in een weiland aan de Leuthsestraat wolfwerende rasters - met schrikdraad - geplaatst om de kudde van schapenboer Jan Leensen te beschermen.

De aanval op zijn dieren is Jan Leensen (74) namelijk niet in de koude kleren gaan zitten. Hij is donderdagavond zelfs nog met hartritmestoornissen naar het ziekenhuis geweest. ,,Lichamelijk gaat het wel weer", aldus Leensen, die al 40 jaar schapen houdt. ,,Maar geestelijk ben ik een wrak. Het heeft me enorm aangegrepen".

Zodanig dat Jan een deel van zijn kudde zaterdag heeft verkocht. Het deed ze heel veel zeer, zegt zijn vrouw Joke. ,,Maar het is zoals het is.” Alleen de 19 fokschapen hebben ze nog. Voor die is ook het wolfraster, want Jan heeft thuis onvoldoende voer voor ze. Ze moeten de wei in.

Vorige week werd eerst een schaap van schapenboer Wilbert Verriet gegrepen: een dag later werden vijf schapen van Jan Leensen gepakt. Leensen kon in het donker het niet goed zien of het een wolf was. ,,Hij had een schaap vast. Toen ik er met mijn zaklamp op scheen, ging hij pleiten.” Twee schapen lagen dood in de wei: twee moesten de volgende dag afgemaakt worden en een vijfde raakte gewond maar overleefde.

Volledig scherm In een weiland aan de Leuthsestraat worden wolfwerende rasters geplaatst. © Gerard Verschooten