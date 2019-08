Boer ploegt nietsvermoedend over granaten op zijn akker heen, niemand had hem gewaarschuwd

Gelukkig liep het goed af, de cultivator van boer Henrik Euwens op de akker aan de Wylerbaan in Groesbeek ging niet al te diep de grond in. De gevonden granaten bleven onaangeroerd. Maar de in Duitsland woonachtige boer Euwens is wel geschrokken. Het was dat een toevallig passerende politieman ineens riep: ‘hé, daar liggen granaten’, anders was het misschien toch fout gelopen.



Twee ‘schatgravers’ vonden afgelopen zaterdag op het terrein van Euwens drie granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Een rook- en een mortiergranaat lagen samen op ongeveer 60 centimeter diepte. De derde, vermoedelijk al geëxplodeerd, lag op een meter diepte. De hobbyzoekers met hun metaaldetector - op zoek naar helmen e.d. - seinden de politie in. Karel Knop, de explosieven verkenner, ging kijken. Besloten werd de gaten weer dicht te gooien en ze te markeren, zodat de EOD (Explosieven Opruimings Dienst) de granaten later - woensdag, zo was de bedoeling - op zou kunnen halen.

Volledig scherm de gevonden granaten in Groesbeek. © eigen foto

Explosievenverkenner is ‘een beetje boos’

Karel Knop, ‘explosievenverkenner’ van de politie in de regio, is ‘een beetje boos’ over hoe het gelopen is. ,,Die jongens hadden natuurlijk tegen de boer moeten zeggen dat ze granaten op zijn land gevonden hadden. Dan was die er wel weggebleven.” Op het veld had tarwe gestaan. Dat was er net afgehaald. Knop: ,,Ik vraag aan een van die jongens: wat gaat de boer met het land doen? Niks, zegt hij”. Dat bleek een misvatting.

Net op het moment dat Henrik Euwens zijn stagiair op het land aan het werk had gezet, kwam toevallig politieman Karel Knop voorbij. Op weg naar een andere melding van een gevonden explosief. ,,Hé, daar rijdt een tractor over mijn granaten", dacht Knop. En: ,,Shit, straks gebeurt er iets en dan ben ik de Sjaak.” Gevaarlijk is het trouwens niet geweest: de cultivator gaat 5 tot 10 centimeter diep de grond in.

Wie waarschuwt wie?

Niettemin schrok de boer: ,,De politie kwam ons waarschuwen: er lagen granaten”, aldus Henrik Euwens. ,,Maar wij wisten van niks”. Normaal gesproken vragen schatgravers altijd toestemming. ,,Dat doen ze inderdaad”, aldus Euwens, ,,maar dit keer dus niet. Goddank is er niks gebeurd.”

Omdat de grond omgewoeld was, was de markering - een takje - verdwenen. Twee granaten zijn meegenomen door de EOD: de andere wordt vandaag, donderdag, gezocht. Volgens de EOD is het ‘aan de politie om de boer te waarschuwen'. ,,Maar het blijft altijd lastig: wie waarschuwt wie?", aldus een zegsman.