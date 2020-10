Boeren willen vaker politici thuis gaan opzoeken: ‘Zo doen wij dat op het platteland’

,,We gaan dit vaker doen, het is hartstikke leuk’’, zegt boerenactievoerder Rutger van Lier, een van de vijf die bij het huisadres van Jetten in Ubbergen aanwezig was. Dat Jetten het ziet als intimiderend - de politicus gaat hoogstwaarschijnlijk aangifte doen wegens huisvredebreuk - begrijpt Van Lier niet.



,,We hebben in het verleden tegenover elkaar gestaan en nu wilden we een positief gebaar maken. En op het platteland zijn we gewend onaangekondigd bij mensen langs te wippen, dat is heel normaal.’’



Ambtenaren zomaar bij ons

Volgens hem is het een mooie methode om met de politici in gesprek te komen en moeten we er niet moeilijk over dat de boeren zo ingrijpen in de privésfeer. ,,Want wij boeren krijgen ook om de haverklap ambtenaren onaangekondigd over de vloer die van alles komen controleren.



En dan krijg je soms nog een boete ook. Nou, als ambtenaren zomaar bij ons mogen komen, mogen wij toch ook naar een ambtenaar thuis, want dat is Rob Jetten immers.’’