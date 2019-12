‘Bomenstipper’ kalkt bomen in bos van Groesbeek rood: ‘Waarom doet iemand dit?’

Burgemees­ter informeert raad over ‘Achil­les-brief’

16 december GROESBEEK - Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal informeert de gemeenteraad vandaag of morgen over de brief die hij schreef aan de rechter wegens het kort geding van de familie Derks tegen voetbalclub Achilles’29. De familie Derks uitte onlangs harde kritiek op die brief.